Эпичный удар: танк ВСУ разорвало в клочья от удара «Отважных» у Кременной (ВИДЕО)

Эпичный удар: танк ВСУ разорвало в клочья от удара «Отважных» у н. п. Кременная Луганской Народной Республики.
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