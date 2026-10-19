В Татарстане за год сахар подорожал на 19,6%. При этом на осенних сельскохозяйственных ярмарках в Казани сохраняется ажиотажный спрос на сахарный песок: за пять недель жители купили 410 тонн продукта – на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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