Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

Западные журналисты подтвердили, что на наиболее опасных участках в зоне вторжения окопались американские и немецкие солдаты Продолжаются тяжелые бои в районе Свердликово, где наши десантники продолжают выбивать мотивированных оккупантов и наемников, в основном из стран НАТО.