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Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»

Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»

Кандидатами на победу в номинации The Best являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины).

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