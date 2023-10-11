Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.
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