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Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.

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