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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Гнать старика сраной метлой💩"Как можно на это...
  • евгений черкашин
    ВСех этих тварей бандеровских надо не выпускать,а сжечь нахрен.Потери ВСУ вынужд...
  • Александр Ляшенко
    Очень коряво и подло по отношению к Куклачёву, ты  Максим Тришин, это написал .Ведь то что нам гонишь М.Тришкин, Кукл..."Предательство!" ...

Элитные отряды ССО разбиты под Куриловкой. Свежие сводки с фронтов СВО

Элитные отряды ССО разбиты под Куриловкой. Свежие сводки с фронтов СВО

Активные боевые действия продолжаются на всех направлениях.В окрестностях села Черкасская Конопелька в Курской области очередная группа боевиков ВСУ попыталась эвакуировать тела погибших, но потерпела поражение от русских десантников.

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