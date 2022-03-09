Высказывания фракции украинского главы Владимира Зеленского «Слуга народа» касательно потребности заключения нового соглашения, которое гарантирует безопасность государства, демонстрирует, что Украина согласилась объявить нейтральный статус страны.
Высказывания фракции украинского главы Владимира Зеленского «Слуга народа» касательно потребности заключения нового соглашения, которое гарантирует безопасность государства, демонстрирует, что Украина согласилась объявить нейтральный статус страны.
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