Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Другого и не ожидали услышать...Пентагон опроверг...
  • андрей конкин
    показывают что ни обидились и недовольны поведением РФ. Поведение РФ не вписывается в нормы ЕС - так рабы себя не мог...Два корабля ВМС Г...
  • Александр Макаров
    куплю БМВ Х5 за ведро газа....без торга.....Политолог Асафов:...

«Страна.ua»: украинские власти согласились на нейтральный статус страны

«Страна.ua»: украинские власти согласились на нейтральный статус страны

Высказывания фракции украинского главы Владимира Зеленского «Слуга народа» касательно потребности заключения нового соглашения, которое гарантирует безопасность государства, демонстрирует, что Украина согласилась объявить нейтральный статус страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх