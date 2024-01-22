Опыт – то, что получаешь, не получив того, что хотел

- Как дела?- Пока отлично. Я их ещё не делал. Объявление: "Девушка без образования ищет работу по специальности" Одна из загадок жизни: как такое возможно, чтобы мужчина, который не был достоин жениться на нашей дочери, вдруг становится отцом самого умного в мире ребенка? Отец читает сыну на ночь сказку "Волк и семеро козлят": - … и вот кузнец, чтобы обмануть козлят, выковал волку тоненький голосок.