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  • Александр Сысоев
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Опыт – то, что получаешь, не получив того, что хотел

Опыт – то, что получаешь, не получив того, что хотел

- Как дела?- Пока отлично. Я их ещё не делал. Объявление: "Девушка без образования ищет работу по специальности" Одна из загадок жизни: как такое возможно, чтобы мужчина, который не был достоин жениться на нашей дочери, вдруг становится отцом самого умного в мире ребенка? Отец читает сыну на ночь сказку "Волк и семеро козлят": - … и вот кузнец, чтобы обмануть козлят, выковал волку тоненький голосок.

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