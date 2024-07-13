LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Карпаччо из цыпленка с соусом сациви

Ингредиенты: Филе куриных бедер 700 г Желатин 10 г Соль, перец Для соуса сациви: Грецкие орехи очищенные 200 г Репчатый лук 150 г Чеснок 2 зубчика Сливочное масло 50 г Пшеничная мука 30 г Кориандр 1 г Сунели 1 г Перец горошком 5 г Куриный бульон 200 мл Кинза 10 г Соль Приготовить соус сациви: […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх