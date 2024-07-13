Карпаччо из цыпленка с соусом сациви

Ингредиенты: Филе куриных бедер 700 г Желатин 10 г Соль, перец Для соуса сациви: Грецкие орехи очищенные 200 г Репчатый лук 150 г Чеснок 2 зубчика Сливочное масло 50 г Пшеничная мука 30 г Кориандр 1 г Сунели 1 г Перец горошком 5 г Куриный бульон 200 мл Кинза 10 г Соль Приготовить соус сациви: […].