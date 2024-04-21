«После прошедших недавно выборов Президента России, и, особенно, на фоне беспрецедентно высокого результата Владимира Путина, а соответственно, беспрецедентно низких результатов его конкурентов, в экспертном сообществе идет дискуссия о будущем парламентских и не только парламентских партий, — прокомментировал перспективы парламентских партий на региональном уровне директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной.