Жительница курского села заявила о стрельбе ВСУ по домам с мирными людьми

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли в окна домов, где находились мирные люди. Об этом заявила жительница Суджанского района Курской области, которая пряталась в подвале дома больше полугода, ее слова приводит РИА Новости.
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