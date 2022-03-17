Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...
  • Mikhail Stepanov
    Что, обезьяна черножопая, в хохлы перекрестился?«Бостон» вывел из...
  • моряк океанский
    Провалился в НХЛ, провалился на Олимпиаде в Пекине, какие ещё надежды он может оправдать!Оскар Линдберг: «...

Защитник «Астаны» Бескоровайный: «Близкие остались в Украине и даже не хотят уезжать. Я с ними в ежедневном контакте»

Украинский защитник «Астаны» Данила Бескоровайный рассказал о ситуации в Украине и родных, которые остались в Кривом Роге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх