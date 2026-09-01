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Грищенко назвал самые ликвидные облигации Мосбиржи

Грищенко назвал самые ликвидные облигации Мосбиржи

Обзор наиболее ликвидных корпоративных облигаций на Мосбирже с указанием доходности и рейтингов от «ААА» до «D» представил профессор Финансового университета Алексей Грищенко.

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