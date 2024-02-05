Исторические напёрстки Застольное Письмо парламенту Великобритании Сразу в бой отправимся, потрясающие новости: МОСКВА, 2 февраля – РИА Новости.
Застольное Письмо парламенту Великобритании
Комментарии
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Юрий Ильинов
А когда нам было готовиться? Совсем недавно наша армия капитулировала, на наших ядерных объектах дежурили американцы. Путин проявил чудеса изобретательности, чтобы в таких условиях возродить вполне жизнеспособные ВС. Однако, пророки обещают в марте очень благоприятное для нас. Конечно не будем ждать, а работать на всех фронтах. Удачи! Победы!
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19 час.
Владимир Соловьев
НАДО ОТПРАВИТЬ В МЕЛКОБРИТАНИЮ ПИСЬМО БЕЗ КУПЮР, КОТОРОЕ ПИСАЛИ ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ, ИЗМЕНИВ В НЁМ ТОЛЬКО АДРЕС
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17 час.
Владимир Пятицкий
написано классно и с юмором
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16 час.
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