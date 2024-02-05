Застольное Письмо парламенту Великобритании

Юрий Ильинов

А когда нам было готовиться? Совсем недавно наша армия капитулировала, на наших ядерных объектах дежурили американцы. Путин проявил чудеса изобретательности, чтобы в таких условиях возродить вполне жизнеспособные ВС. Однако, пророки обещают в марте очень благоприятное для нас. Конечно не будем ждать, а работать на всех фронтах. Удачи! Победы!