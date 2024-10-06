В Петербурге на следующей неделе пройдет Международный газовый форум

Главным его событием станет пленарное заседание «Газовый рынок – 2024: контуры нового миропорядка» В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Северной столицы с 8 по 11 октября пройдёт Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) – 2024.
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