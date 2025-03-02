Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

HotRS Неужели украицы этого НЕ ПОНИМАЮТ ???© Даже если понимают, то что толку, изменить уже ничего нельзя.

Галина Смирнова Сделка Запада с Украиной очень похожа на старый советский анекдот про клячу, которая "не шмогла!". У Зеленского в Белом доме даже не хватило мозгов, чтоб повторить вслед за клячей...