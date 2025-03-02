Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Мысли Бабы Яги Вот не зря я не стала сочинять, как прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и каким-то типом в новом свитере! Действительность превзошла все фантазии Бабы Яги, честное слово.

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Комментарии
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HotRS
Неужели украицы этого НЕ ПОНИМАЮТ ???© Даже если понимают, то что толку, изменить уже ничего нельзя.
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10 час.
Галина Смирнова
Сделка Запада с Украиной очень похожа на старый советский анекдот про клячу, которая &quot;не шмогла!&quot;. У Зеленского в Белом доме даже не хватило мозгов, чтоб повторить вслед за клячей...
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7 час.
Александр Салтановский
У этого Придурка, не хватило мозгов даже для того, чтоб прилично одеться, в костюм с галстуком, как все приличные люди, о чём с этим недоумком-полудурком не лохом, можно договариваться???!
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6 час.
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