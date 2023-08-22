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Непомнящий о турнире претендентов-2024: «Это будет главный старт. Еще есть время и отдохнуть, и прийти в форму, и подготовиться»

  – Не было момента, когда вам совсем не хотелось видеть шахматы? – Понятно, что такое было после матча [за звание чемпиона мира] в Астане.

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