Специалист Ященко высказался о целесообразности использования калькулятора на ОГЭ

Член научно-методического совета по математике ФИПИ, руководитель комиссии по разработке КИМ Основого и Единого госэкзаменов по математике Иван Ященко прокомментировал решение об использовании калькулятора на ОГЭ.
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