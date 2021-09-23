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Второй воинский эшелон с военной техникой и участниками военного учения «Селенга-2021» прибыл в Монголию

Второй воинский эшелон с военной техникой и участниками военного учения «Селенга-2021» прибыл в Монголию

Военнослужащие выполнили один из сложнейших элементов боевой подготовки, норматив по разгрузке военной техники с железнодорожной платформы.

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