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Царьград

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Программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена

Программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена

В Новосибирской области подвели итоги отопительного периода 2023-2024 гг. и обсудили задачи на межотопительный период.

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