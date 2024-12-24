В Архангельской области в 2025 году начнут добывать йод в промышленных масштабах

В Архангельской области уже в 2025 году начнут промышленную добычу йодаГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценил мощности компании "Русский йод", которая в Приморском округе занимается созданием производства кристаллического йода из уникального Северодвинского месторождения.