Лето не закончится: МОТ раскроет секрет воспоминаний на стадионах Москвы и Питера

Главный лирик современной сцены МОТ выступит на «ВТБ Арене» в Москве и «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с программой, продлевающей лето.
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