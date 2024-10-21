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Закон, порядок, государство

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На севере Красноярского края в отношении браконьера возбуждено уголовное дело за незаконную добычу более сотни рыб белых пород

В рамках оперативно–профилактического мероприятия «Путина» при патрулировании реки Енисей на берегу туристической базы, расположенной недалеко от поселка Потапово, рядом с моторной лодкой полицейскими было обнаружено 88 экземпляров «Омуля Арктического», 17 экземпляров рыбы породы «Сиг».

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