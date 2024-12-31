Какие фильмы посмотреть перед Новым годом, чтобы создать праздничное настроение

Выбор картин от редакции amic.ru, без которых Новый год – не Новый год Сесть на диван с кружкой чая и устроить марафон рождественских или новогодних фильмов – отличный способ проникнуться праздничным настроением.
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