МЧС Севастополя: что запрещено при использовании печей?

О мерах предосторожности при эксплуатации печей напомнили севастопольские огнеборцы МЧС России.Важно соблюдать следующие правила: не оставляйте без присмотра топящуюся печь, в том числе и на ночь; не поручайте надзор за печью детям; не размещайте мебель, занавески, ковры ближе 50 сантиметров от топящейся печи и дымохода; не располагайте топливо и дрова на предтопочном листе; не разжигайте печи бензином, керосином и прочими горючими жидкостями; не перекаливайте печи.