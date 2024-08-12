Денис Костров стал главой аппарата губернатора Новосибирской области

В Новосибирске назначен руководитель аппарата губернатора. Сегодня, 12 августа 2024 года, на оперативном совещании глава Новосибирской области Андрей Травников озвучил решение о назначении нового руководителя аппарата губернатора.
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