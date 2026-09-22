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Опубликованы данные о наличии бензина на АЗС Архангельска на 22 сентября

На заправках «Татнефть» на Московском проспекте и Окружном шоссе, а также «Лукойл» на Окружном шоссе, 15, утром бензина не было, поставки ожидаются в течение дня и вечером.

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