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Экс-президент «Ворсклы» Соболев хочет купить «Торпедо» и назначить тренером Кононова (Metaratings)

Экс-президент «Ворсклы» Соболев хочет купить «Торпедо» и назначить тренером Кононова (Metaratings)

Бывший президент «Ворсклы» из Полтавы готов сразу вложить в московский клуб 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, он планирует пригласить Олега Кононова на пост главного тренера черно-белых, сообщает Metaratings.

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