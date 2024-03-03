Украина в медийном нокауте

В украинской дурке весеннее обострение началось на день раньше, не 1 марта, а 29 февраля. Именно 29 февраля я имел сомнительное удовольствие посмотреть два отрывка из украинских ток-шоу с участием неформал-псевдоэксперта Карасьова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии