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В Минобороны РФ рассказали о продвижении российских войск в зоне СВО

В Минобороны РФ рассказали о продвижении российских войск в зоне СВО

Бойцы российской армии наступают в зоне спецоперации по всей линии фронта. Тем временем, артиллерия, авиация и войска БПЛА продолжают наносить удары вглубь территории Украины по объектам, используемым в интересах ВСУ.

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