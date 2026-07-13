В Минобороны РФ рассказали о продвижении российских войск в зоне СВО

Бойцы российской армии наступают в зоне спецоперации по всей линии фронта. Тем временем, артиллерия, авиация и войска БПЛА продолжают наносить удары вглубь территории Украины по объектам, используемым в интересах ВСУ.
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