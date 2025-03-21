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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов готов сыграть за СКА против «Торпедо» после пропуска месяца из-за сотрясения: «Возвращаюсь в команду, очень этому рад. Скоро увидимся на льду»

Форвард СКА пропустил месяц из-за сотрясения мозга. В последний раз он сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 22 февраля – в матче против «Куньлуня».

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