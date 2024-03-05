Медведев призвал выдворить послов ЕС, проявивших неуважение к Сергею Лаврову

Зампред Совбеза России призвал понизить уровень дипломатических отношений с некоторыми странами.Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях очередной пост, в котором призвал выслать из Москвы дипломатов ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента России.
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