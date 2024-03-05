Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Так. А чего ждём. Почему они ещё в России."Что они делают в...
  • Evgenija Palette
    Это - очередная АФЕРА, призванная ОПРАВДАТЬСЯ ПЕРЕД СВОИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЗА  ВОЙНУ...Вставай, весь кол...
  • Владимир Уфимцев
    Все правильно. Не надо зацикливаться только на одной Украине. Это как пробный шарик - вбросили, и ну его гонять по гу..."Россия истечёт к...

Медведев призвал выдворить послов ЕС, проявивших неуважение к Сергею Лаврову

Медведев призвал выдворить послов ЕС, проявивших неуважение к Сергею Лаврову

Зампред Совбеза России призвал понизить уровень дипломатических отношений с некоторыми странами.Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях очередной пост, в котором  призвал выслать из Москвы дипломатов ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх