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ВСК: весной россияне обращаются к врачам на 15% реже, чем осенью

ВСК: весной россияне обращаются к врачам на 15% реже, чем осенью

Молодые женщины больше других заботятся о своем здоровье, а самым удобным способом записаться к врачу россияне считают телефонный звонок – к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС.

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