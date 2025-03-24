ВСК: весной россияне обращаются к врачам на 15% реже, чем осенью

Молодые женщины больше других заботятся о своем здоровье, а самым удобным способом записаться к врачу россияне считают телефонный звонок – к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС.
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