Несколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком в Москве

Медвежий уголПолитикаНесколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком в Москве Инцидент произошёл вечером 4 ноября в День народного единства. Несколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ДовнерВ одиночку боятся. Псы.Сергей МикульскийМочить надо черножопых!АлександрВласть играет с огнем. Русские скоро возьмут дубину и всем мало не покажется.вячеслав рюминДа не кавказцы это были. Эти мрази из Оренбуржья.Ваша СветлостьКазахи чтоль? Один хер урюки...Лариса ШемисоваАзербайджанцы, получившие гражданство и проживающие в Оренбурге.Николай Викторович КарташевА почему "Хулиганка"?А не угроза убийством мужчине с маленьким ребёнком группой лиц по предварительному сговору?Я никогда не был националистом,всегда был за многонациональную Россию,но что стали вытворять "гости",выходит за все рамки приличия,если властям некогда или просто неохота на это реагировать,то в скором времени получим настоящую Гражданскую войну на радость всем нашим врагам.КатеринаКакое-то странное видео... Да и статья тоже... А может ЭТО постановка? Может кому-то очень хочется подкинуть дровишек в костерок вражды в многонациональной России?ТатьянаГлупость написали Вы!КатеринаЯ так не думаю... Хорошо помню, как подливали масла в огонь национальной вражды для развала Союза...Сергей МикульскийЛюбишь погорячее? Кавказцы хорошие любовники кстати.КатеринаНе первый коммент у тебя на такую тему...Ты сексуально озабоченный? Тогда не ко мне, идиот. Я 52 года в законном браке. Имею двух детей, пять внуков и двух правнуков. И носит же вас земля таких извращенцев...Сергей МикульскийА тебе детей ветром надуло?Сергей МикульскийЕсли ты замужем, что здесь делаешь? Муж не ласкает? Займись воспитанием внуков.КатеринаДа, шо ты говоришь... Тебя, извращенца, не спросила чем заняться. Сам-то ЧТО тут делаешь?Сергей МикульскийЯ свободная птица.КатеринаВот и пролетай не каркай.Иван ВасильевСколько можно терпеть этих черножопых?!Сергей МикульскийПутин от них тащится.КатеринаГлавное, чтобы Путин от таких, как ты (извращенцев) не тащился.Комментировать
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