Медвежий угол

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Несколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком в Москве

Несколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком в Москве

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в День народного единства. Несколько кавказцев напали на мужчину с ребёнком.

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Валерий Довнер
В одиночку боятся. Псы.
Сергей Микульский
Мочить надо черножопых!
Александр
Власть играет с огнем. Русские скоро возьмут дубину и всем мало не покажется.
вячеслав рюмин
Да не кавказцы это были. Эти мрази из Оренбуржья.
Ваша Светлость
Казахи чтоль? Один хер урюки...
Лариса Шемисова
Азербайджанцы, получившие гражданство и проживающие в Оренбурге.
Николай Викторович Карташев
А почему "Хулиганка"?А не угроза убийством мужчине с маленьким ребёнком группой лиц по предварительному сговору?Я никогда не был националистом,всегда был за многонациональную Россию,но что стали вытворять "гости",выходит за все рамки приличия,если властям некогда или просто неохота на это реагировать,то в скором времени получим настоящую Гражданскую войну на радость всем нашим врагам.
Катерина
Какое-то странное видео... Да и статья тоже... А может ЭТО постановка? Может кому-то очень хочется подкинуть дровишек в костерок вражды в многонациональной России?
Татьяна
Глупость написали Вы!
Катерина
Я так не думаю... Хорошо помню, как подливали масла в огонь национальной вражды для развала Союза...
Сергей Микульский
Любишь погорячее? Кавказцы хорошие любовники кстати.
Катерина
Не первый коммент у тебя на такую тему...Ты сексуально озабоченный? Тогда не ко мне, идиот. Я 52 года в законном браке. Имею двух детей, пять внуков и двух правнуков. И носит же вас земля таких извращенцев...
Сергей Микульский
А тебе детей ветром надуло?
Сергей Микульский
Если ты замужем, что здесь делаешь? Муж не ласкает? Займись воспитанием внуков.
Катерина
Да, шо ты говоришь... Тебя, извращенца, не спросила чем заняться. Сам-то ЧТО тут делаешь?
Сергей Микульский
Я свободная птица.
Катерина
Вот и пролетай не каркай.
Иван Васильев
Сколько можно терпеть этих черножопых?!
Сергей Микульский
Путин от них тащится.
Катерина
Главное, чтобы Путин от таких, как ты (извращенцев) не тащился.

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