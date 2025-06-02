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  • валерия
    Чего там донастраивать?! Из г...на конфетку не сделать. Нужно возвращать советскую систему образования. Уже наплодили...В Госдуме призвал...
  • mihail
    А, разве это секрет, что дроны ВСУ давно запускаются с территории России по ЛЮБЫМ целям на территории России?Водители фур дали...
  • Гоша Веверсис
    всётаки не дура ,как нам расписывают.Бербок стала новы...

Место переговоров России и Украины начали проверять на наличие бомбы

Службы безопасности проверяют место переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле на наличие бомбы.

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