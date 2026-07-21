В Бразилии обнаружены тела королевы красоты и её партнёра после двойного убийства

В Порту-Сегуру, штат Баия, Бразилия, на обочине дороги были найдены тела 30-летней модели и королевы красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её 28-летнего возлюбленного Винисиуса Соузa де Карвалью.