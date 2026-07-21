Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

В Бразилии обнаружены тела королевы красоты и её партнёра после двойного убийства

В Бразилии обнаружены тела королевы красоты и её партнёра после двойного убийства

В Порту-Сегуру, штат Баия, Бразилия, на обочине дороги были найдены тела 30-летней модели и королевы красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её 28-летнего возлюбленного Винисиуса Соузa де Карвалью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии