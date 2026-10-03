Пока без подробностей: вокруг иска к Турлову — больше догадок, чем фактов

Иск зарегистрирован за два дня до выборов президента Международной шахматной федерации, на которых Тимур Турлов был избран главой, получив 110 голосов делегатов.
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