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ТАСС

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Песков: ВС РФ продолжат работу, уедут ли посольства из Киева или нет

Песков: ВС РФ продолжат работу, уедут ли посольства из Киева или нет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. СВО продолжается, а российские военные выполняют свою работу. Решение зарубежных стран, эвакуировать свои посольства из Киева или нет, не повлияют на это, указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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