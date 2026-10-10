Российская дзюдоистка Иванова завоевала бронзу на ЧМ в Баку

Российская дзюдоистка Мария Иванова выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку.В поединке за третье место в весовой категории свыше 78 кг россиянка победила представительницу Италии Асю Тавано.
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