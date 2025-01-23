Спиридон Килинкаров: Трампу мир нужен больше, чем России

Трамп может пыжиться сколько угодно, но для него, а главное, для его молодой команды, политически очень важно закончить эту войну и ни в коем случае не втянуться в неё, тем самым оправдав правильность политики Байдена, это раз.
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