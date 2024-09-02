В Смоленской области преподаватель физкультуры добился восстановления на работе через суд

Он занимал должность в Селезневской школе Смолянин Захаров В.Н. подал в суд иск к Селезневской средней школе с просьбой восстановить его в должности учителя физической культуры, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.