Сдавшая ЕГЭ по истории сенатор Гумерова назвала плюсы устной части экзамена

Идея введения устной части Единого государственного экзамена по истории, а в перспективе и по литературе, заслуживает поддержки, однако все изменения должны обсуждаться с педагогами, родителями и школьниками.
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