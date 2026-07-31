Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сдавшая ЕГЭ по истории сенатор Гумерова назвала плюсы устной части экзамена

Сдавшая ЕГЭ по истории сенатор Гумерова назвала плюсы устной части экзамена

Идея введения устной части Единого государственного экзамена по истории, а в перспективе и по литературе, заслуживает поддержки, однако все изменения должны обсуждаться с педагогами, родителями и школьниками.

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