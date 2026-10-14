Корнеллский университет в США приостановил все вечеринки в студенческих общежитиях до конца 2026/27 учебного года на фоне критики реакции на предполагаемое групповое изнасилование в студенческом «братстве» Chi Phi в октябре 2024 года.
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