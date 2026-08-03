JPMorgan продал акции «Роснефти» с дисконтом 70%

Американский банк JPMorgan Chase завершил ликвидацию программы глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти», реализовав обеспечивавшие их акции покупателю, не подпадающему под санкционные ограничения.
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