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JPMorgan продал акции «Роснефти» с дисконтом 70%

JPMorgan продал акции «Роснефти» с дисконтом 70%

Американский банк JPMorgan Chase завершил ликвидацию программы глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти», реализовав обеспечивавшие их акции покупателю, не подпадающему под санкционные ограничения.

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