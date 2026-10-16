Певица Юлия Савичева призналась, что расстаётся с мужем Александром Аршиновым после более чем 20 лет вместе, — по её словам, полгода она живёт в сильном стрессе.
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