Россия хочет от ООН арбитража в отношении США по невыдаче виз представителям РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва намерена добиться от генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы тот запустил арбитраж в отношении США из-за невыдачи виз российским представителям.
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