Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

Сенатор Алексей Пушков, комментируя агрессивные заявления президента Франции, заявил, что слова Макрона о том, что он не намерен обращаться за поддержкой к НАТО в случае российских ударов по отправленным на Украину французским войскам, звучат неубедительно.
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