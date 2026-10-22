Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российское дизельное топливо возможно продавать европейским странам, если от них поступят такие запросы.
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