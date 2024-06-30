ФУМ-лента или сантехническая нити — что лучше

Сантехническая резьба несовершенна. Без уплотнителя — никак. Но что выбрать, ФУМ ленту, или сантехническую нить? В статье мастер сантехник расскажет, чем и при каких обстоятельствах пользоваться при уплотнении резьбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии