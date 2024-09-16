Орбан: Жизнь Трампа под угрозой, пока он не победит на выборах

До тех пор, пока Дональд Трамп не победит на президентских выборах в США, ему угрожает опасность, отметил глава правительства Венгрии.
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